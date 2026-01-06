Αθλητικά

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Έβαλε αυτογκόλ αλλά έφτασε στην ανατροπή με πέναλτι νίκης στο 89′

Δέκα σερί ματς χωρίς "τρίποντο" οι γηπεδούχοι, που παρέμειναν στις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters/Tony O Brien

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να σπάσει το σερί 4 ηττών στην Premier League που έτρεχε, παίρνοντας ένα σημαντικό “διπλό”. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη πέρασε με 2-1 από την έδρα της Γουέστ Χαμ και διατήρησε την ομάδα του πρώην προπονητή της, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, στις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό.

Το σκορ άνοιξε στο 13’ με τον Μουρίγιο να πετυχαίνει αυτογκόλ για το 1-0. Στο 42′ το φοβερό σουτ του Χάντσον Οντόι τράνταξε το δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ στο 51’ ακυρώθηκε γκολ του Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ.

Στο 55’ η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε στην ισοφάριση, με τον Ντομίνγκες να κάνει το 1-1 με κεφαλιά. Η ανατροπή των φιλοξενούμενων ολοκληρώθηκε στο 98′, με τον Αρεόλα να κάνει πέναλτι στον Γκιμπς Γουάιτ, που εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα.

Με τη νίκη της αυτή, η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε τους 21 βαθμούς και βρίσκεται στο +7 από τη Γουέστ Χαμ που παρέμεινε στην επικίνδυνη ζώνη.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ 1-2

(13′ αυτ. Μουρίλο – 55′ Ντομίνγκες, 89′ πεν. Γκιμπς-Γουάιτ)

07/01, 21:30 Μπόρνμουθ – Τότεναμ

07/01, 21:30 Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ

07/01, 21:30 Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα

07/01, 21:30 Έβερτον – Γουλβς

07/01, 21:30 Φούλαμ – Τσέλσι

07/01, 21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

07/01, 22:15 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

07/01, 22:15 Νιούκαστλ – Λιντς

08/01, 22:00 Άρσεναλ – Λίβερπουλ

