Ο Άντριου Γουίγκινς πραγματοποίησε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του και κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NBA, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αλλά ακόμη σκέφτεται το εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Τα μέτρα στο Σαν Φρανσίσκο, ανάγκασαν τον Γουίγκινς να εμβολιαστεί για τον COVID19, ώστε να αγωνιστεί την περασμένη σεζόν στο NBA και ο ίδιος εξέφρασε την ενόχλησή του, σε δηλώσεις του στο Fansided.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ ανέφερε τα εξής: «Ακόμη εύχομαι να μην το έκανα, για να είμαι ειλικρινής. Το έκανα, ήμουν στο All Star και έγινα πρωταθλητής, αυτό ήταν το καλό κομμάτι. Δεν έχασα τη σεζόν, την καλύτερη στην καριέρα μου. Αλλά για το σώμα μου, δεν μου αρέσει αυτό που έβαλα μέσα στο κορμί μου, δεν μου άρεσε και δεν μου άρεσε που γνώριζα ότι δεν ήταν επιλογή μου. Δεν μου άρεσε η επιλογή, ή το κάνεις ή δεν παίζεις».

“I still wish I didn’t get it, to be honest with you… I did it, and I was an All-Star this year and champion, so that was the good part… I didn’t like that it was either get this or don’t play.”



Andrew Wiggins on getting the COVID-19 vaccine.



(via @FanSided) pic.twitter.com/kqiLQuJv9l