Η Σιμόνα Χάλεπ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που την άφησε εκτός Roland Garros και θα χάσει και το… αγαπημένο της Γουίμπλεντον, όπως έγινε κι επίσημα γνωστό λίγο πριν την κλήρωση του τουρνουά.

Η 29χρονη Ρουμάνα τενίστρια, Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε κατακτήσει πρόπερσι το τρόπαιο στο Λονδίνο (πέρυσι το τουρνουά δεν έγινε λόγω κορονοϊού), αλλά δεν θα καταφέρει να… υπερασπιστεί τον τίτλο της στο βρετανικό Γκραν Σλαμ.

Η Χάλεπ είχε τραυματιστεί στη γάμπα της στο τουρνουά της Ρώμης κι έκτοτε βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης, εστιάζοντας πια στο φινάλε της σεζόν. “Θα μας λείψεις φέτος Σιμόνα Χάλεπ, να επιστρέψεις πιο δυνατή το 2022”, έγραψε σχετικά το Γουίμπλεντον στα social media.

We will miss you this year, @Simona_Halep – come back stronger in 2022 💪#Wimbledon