Γουλβς – Λίβερπουλ 2-1: Οι ουραγοί της Premier League σόκαραν τους «κόκκινους» στο 94′

Η Γουλβς, αν και καταδικασμένη σε υποβιβασμό στη Championship, πανηγύρισε δεύτερη σερί τεράστια νίκη, καθώς μετά την Άστον Βίλα, “καθάρισε” και τη Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις

Μεγάλο «κάζο» υπέστη η Λίβερπουλ στο «Μολινό», όπου ηττήθηκε 2-1 από την… καταδικασμένη Γουλβς για την 29η αγωνιστική. Στους 16 βαθμούς από την κορυφή της Premier League οι «Κόκκινοι» επικεντρώνονται πλέον στο να προλάβουν τη συμμετοχή στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ματς κρίθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν το σουτ του Αντρέ προσέκρουσε στον Τζο Γκόμες, η μπάλα άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Άλισον.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Premier League

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0

Έβερτον-Μπέρνλι 2-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Λιντς-Σάντερλαντ 0-1

(70΄πεν. Ντιαρά)

Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1

(78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ – 83΄ Σαλάχ)

Άστον Βίλα-Τσέλσι 4/3

Μπράιτον-Άρσεναλ 4/3

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 4/3

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/3

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 4/3

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3

Η βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Άρσεναλ 64 -29αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 59

Μάντσεστερ Γ. 51

Άστον Βίλα 51

Λίβερπουλ 48 -29αγ.

Τσέλσι 45

Μπρέντφορντ 44 -29αγ.

Έβερτον 43 -29αγ.

Φούλαμ 40

Σάντερλαντ 40 -29αγ.

Μπόρνμουθ 40 -29αγ.

Μπράιτον 37

Νιούκαστλ 36

Κρίσταλ Πάλας 35

Λιντς 31 -29αγ.

Τότεναμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 25

Μπέρνλι 19 -29αγ.

Γουλβς 16 -30αγ.