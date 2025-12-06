Greek Basketball League: Άνετες νίκες για ΠΑΟΚ και Προμηθέα

ΠΑΟΚ και Προμηθέας συνέχισαν με άνετες εντός έδρας νίκες τις υποχρεώσεις τους στην Greek Basketball League.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του Κολοσσού Ρόδου με 82-70 στη Θεσσαλονίκη για την 9η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και διατηρήθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 6-2. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ηττηθεί μόνο από τους πανίσχυρους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δείχνοντας ότι θα παλέψουν σκληρά για την τρίτη θέση.

Οι Ροδίτες υποχώρησαν στο 2-8 και θα δώσουν μεγάλη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70.

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 λάθη), Περσίδης 10 (0/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Μπράουν 10 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Κόνιαρης 8 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Σλαφτσάκης, Τζάκσον 2, Τζόουνς 20 (7 ριμπάουντ), Ιατρίδης, Φίλλιος.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Κολοβέρος 10 (3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πετρόπουλος 5 (1), Τέιλορ 1, Γκαλβανίνι 17 (10 ριμπάουντ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Άκιν 5 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκάουντλοκ 17 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γκούντγουιν 2, Καράμπελας 7 (1), Μπάρμπιτς 3 (1), Καμαριανός, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 4.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 25/42 δίποντα, 5/27 τρίποντα, 17/22 βολές, 38 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 17 επιθετικά), 19 ασίστ, 16 λάθη, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Κολοσσού: 22/42 δίποντα, 5/17 τρίποντα, 11/17 βολές, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 13 ασίστ, 20 λάθη, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Από την πλευρά του, ο Προμηθέας διέλυσε τη Μύκονο με 103-83 στην Πάτρα και ανέβηκε στο 4-5, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες, στο ντεμπούτο του προπονητή Σεγκούρα στον πάγκο του.

Η Μύκονος υποχώρησε στο 3-5 και συνεχίσει τη μάχη της για την αποφυγή του υποβιβασμού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-14, 51-36, 81-65, 103-83.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγούρα): Χάρις 11 (3), Πλώτας 11 (1), Μπαζίνας 4 (7 ασίστ), Καπετάκης, Πρέκας, Καραγιαννίδης 16 (6/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 12 ριμπάουντ), Γκρέι 10 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Μακούρα 3, Σταυρακόπουλος 8(2), Καπετάκης, Πόλικαπ 13 (5 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 5 (7 ασίστ), Χάμοντς 22 (6/10 τρίποντα).

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Απλμπι 7(4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μουρ 17 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρέι 9 (3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γερομίχαλος 5, Κάναντι 4, Καβαδάς 7 (4 ριμπάουντ), Ερμίδης 2, Σκουλιδάς 9 (4 ριμπάουντ), Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρης 6, Χέσον 13 (4/7 δίποντα), Γκαμπλ 2.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 20/30 δίποντα, 17/39 τρίποντα, 12/17 βολές, 35 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 13 επιθετικά), 26 ασίστ, 12 λάθη, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 19/37 δίποντα, 10/26 τρίποντα, 15/22 βολές, 36 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 15 επιθετικά), 25 ασίστ, 15 λάθη, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 22 φάουλ.