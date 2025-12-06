Αθλητικά

Greek Basketball League: Άνετες νίκες για ΠΑΟΚ και Προμηθέα

Οι γηπεδούχοι είχαν εύκολο έργο κόντρα στους νησιώτες
EUROKINISSI
EUROKINISSI

ΠΑΟΚ και Προμηθέας συνέχισαν με άνετες εντός έδρας νίκες τις υποχρεώσεις τους στην Greek Basketball League.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του Κολοσσού Ρόδου με 82-70 στη Θεσσαλονίκη για την 9η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και διατηρήθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 6-2. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ηττηθεί μόνο από τους πανίσχυρους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δείχνοντας ότι θα παλέψουν σκληρά για την τρίτη θέση.

Οι Ροδίτες υποχώρησαν στο 2-8 και θα δώσουν μεγάλη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70.

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 λάθη), Περσίδης 10 (0/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Μπράουν 10 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Κόνιαρης 8 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Σλαφτσάκης, Τζάκσον 2, Τζόουνς 20 (7 ριμπάουντ), Ιατρίδης, Φίλλιος.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Κολοβέρος 10 (3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πετρόπουλος 5 (1), Τέιλορ 1, Γκαλβανίνι 17 (10 ριμπάουντ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Άκιν 5 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκάουντλοκ 17 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γκούντγουιν 2, Καράμπελας 7 (1), Μπάρμπιτς 3 (1), Καμαριανός, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 4.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 25/42 δίποντα, 5/27 τρίποντα, 17/22 βολές, 38 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 17 επιθετικά), 19 ασίστ, 16 λάθη, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Κολοσσού: 22/42 δίποντα, 5/17 τρίποντα, 11/17 βολές, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 13 ασίστ, 20 λάθη, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Από την πλευρά του, ο Προμηθέας διέλυσε τη Μύκονο με 103-83 στην Πάτρα και ανέβηκε στο 4-5, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες, στο ντεμπούτο του προπονητή Σεγκούρα στον πάγκο του.

Η Μύκονος υποχώρησε στο 3-5 και συνεχίσει τη μάχη της για την αποφυγή του υποβιβασμού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-14, 51-36, 81-65, 103-83.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγούρα): Χάρις 11 (3), Πλώτας 11 (1), Μπαζίνας 4 (7 ασίστ), Καπετάκης, Πρέκας, Καραγιαννίδης 16 (6/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 12 ριμπάουντ), Γκρέι 10 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Μακούρα 3, Σταυρακόπουλος 8(2), Καπετάκης, Πόλικαπ 13 (5 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 5 (7 ασίστ), Χάμοντς 22 (6/10 τρίποντα).

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Απλμπι 7(4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μουρ 17 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρέι 9 (3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γερομίχαλος 5, Κάναντι 4, Καβαδάς 7 (4 ριμπάουντ), Ερμίδης 2, Σκουλιδάς 9 (4 ριμπάουντ), Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρης 6, Χέσον 13 (4/7 δίποντα), Γκαμπλ 2.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 20/30 δίποντα, 17/39 τρίποντα, 12/17 βολές, 35 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 13 επιθετικά), 26 ασίστ, 12 λάθη, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 19/37 δίποντα, 10/26 τρίποντα, 15/22 βολές, 36 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 15 επιθετικά), 25 ασίστ, 15 λάθη, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 22 φάουλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
102
95
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo