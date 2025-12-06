Greek Basketball League: Νίκες θρίλερ για Ηρακλή και Περιστέρι

Ο ερχομός του Λούκιτς στον πάγκο του Ηρακλή έχει μεταμορφώσει τους Θεσσαλονικείς. Ο Γηραιός επικράτησε εκτός έδρας και της Καρδίτσας με 87-80 και πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη του στην Greek Basketball League.

Ο Ηρακλής κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ξέφυγε με διψήφιες διαφορές στα τελευταία λεπτά, ωστόσο έδειξε τάσεις αυτοκτονίας στα τελευταία δευτερόλεπτα, με την Καρδίτσα να επιστρέφει στην διεκδίκηση της νίκης, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει την απόλυτη ανατροπή.

Στο 4-4 ανέβηκαν οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είδαν τον τρομερό Ράιτ-Φόρμαν να σταματάει στους 31 πόντους. 23 πόντους σημείωσε ο Έλις για την Καρδίτσα, αλλά δεν ήταν αρκετοί, με τους Θεσσαλούς να υποχωρούν στο 3-5.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-18, 33-37, 47-62, 80-87.

Τα ομαδικά στατιστικά της Καρδίτσας: 20/38 δίποντα, 8/30 τρίποντα, 16/22 βολές, 36 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 15 επιθετικά), 15 ασίστ, 18 λάθη, 6 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 28 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 20/33 δίποντα, 7/26 τρίποντα, 26/23 βολές, 39 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 13 επιθετικά), 17 ασίστ, 16 λάθη, 12 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 25 φάουλ.

Αγχώθηκε αλλά νίκησε το Περιστέρι

Τις υψηλές πτήσεις συνέχισε το Περιστέρι, το οποίο επικράτησε εντός έδρας του Αμαρουσίου με 80-78.

Χάρη σε μία εξαιρετική τρίτη περίοδο, στην οποία έτρεξε επιμέρους 30-13, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έφτασε στη νίκη, με το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου να παλεύει για μία επική ανατροπή (10-22) στο τέταρτο δεκάλεπτο, δίχως αποτέλεσμα.

Βαν Τούμπεργκεν (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ), Ομάρ Πέιν (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Τάι Νίκολς (14 πόντοι) ξεχώρισαν για τους πρίκιπες της δυτικής όχθης, ενώ ο Άλβαρο Καρντένας έκανε τα πάντα στο παρκέ (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα).

Ο Ντάριλ Μέικον με τον Κάμερον Ρέινολντς προσπάθησαν από πλευράς ηττημένων.

Το Περιστέρι ανέβηκε στο 5-3, έχοντας κάνει και το ρεπό της στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Το Μαρούσι -που έμεινε χωρίς τον Ηλία Παπαθεοδώρου, λόγω αποβολής, από το 22′ και έπειτα– έπεσε στο 2-6, έχοντας κάνει επίσης το ρεπό του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-17, 40-43, 70-56, 80-78.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 14 (1/6 τρίποντα), Καρντένας 11 (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Βαν Τούμπεργκεν 16 (1/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Πέιν 15 (5 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς 5 (1), Πετράκης (4 ριμπάουντ), Ιτούνας, Μουράτος 5 (3 ασίστ), Άμπεργκρομπι 5 (1), Χάρις 9.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 17 (5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Νικολαΐδης, Σαλάς 2 (5 ριμπάουντ, 3 λάθη), Κινγκ 9 (1), Γουίλιαμς 7 (5 ριμπάουντ), Μέικον 21 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Τουλιάτος (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χατζηδάκης 5 (5 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 4 (5 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιαννόπουλος 6 (2), Περάντες 7 (1/2 τρίποντα, 6 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου: 25/41 δίποντα, 4/24 τρίποντα, 18/26 βολές, 37 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 7 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 λάθη, 7 κλεψίματα, 6 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Αμαρουσίου: 14/37 δίποντα, 12/28 τρίποντα, 14/20 βολές, 43 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 12 επιθετικά), 15 ασίστ, 14 λάθη, 6 κλεψίματα.