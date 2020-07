Η Premier League δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη σεζόν 2019-20, ελέω κορονοϊού, με μία αγωνιστική να μένει για το φινάλε, αλλά οι ιδιοκτήτες των ομάδων συμφώνησαν ήδη και για την πρεμιέρα του επόμενου πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε και επίσημα η ίδια η Premier League, οι μέτοχοί της κατέληξαν στην ημερομηνία για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν 2020-21. Αυτό λοιπό θα διεξαχθεί σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα και συγκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρίου.

Ταυτόχρονο δε, έγινε γνωστή και η ημερομηνία της τελευταίας αγωνιστικής, καθώς το νέο πρωτάθλημα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου του 2021, για να προλάβουν οι παίκτες να ξεκουραστούν ενόψει και των διεθνών διοργανώσεων.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September



The final match round of the campaign will take place on 23 May



The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK