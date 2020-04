Η Premier League συνεχίζει να αναζητά τρόπους για να ολοκληρωθεί η σεζόν, μετά την αναβολή στην οποία οδήγησε ο κορονοϊός, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο πότε και αν θα συμβεί αυτό.

Οι συζητήσεις και οι σχετικές προτάσεις από τους συλλόγους της Premier League πάντως, είναι πάρα πολλές και μεταξύ αυτών, υπήρξε και μία “επαναστατική” ιδέα για να αντιμετωπιστεί η απώλεια των οπαδών στις κερκίδες.

Όποτε και να αρχίσουν οι αγώνες, θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να ισχύσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο πρόεδρος της Μπράιτον, Πολ Μπάρμπερ λοιπόν, φέρεται να πρότεινε τεχνητό ήχο από τα μεγάφωνα όλων των γηπέδων, ώστε να μη χαθεί το πλεονέκτημα της έδρας.

Θα ακούγεται ουσιαστικά ο ήχος των οπαδών από παλιούς αγώνες των ομάδων ή κάποια αντίστοιχη τεχνολογία, ώστε να βελτιωθεί και η… εμπειρία των τηλεθεατών, αλλά και των ποδοσφαιριστών που δεν θα παίζουν σε τελείως “κρύα” γήπεδα.

When it returns, it will be football. But just not as we know it. Brighton chief executive Paul Barber on games behind closed doors, empty seats and why they’ve even looked at piping crowd noise into the stadium https://t.co/rImUdAuNzN