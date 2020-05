Ο κορονοϊός αναμένεται να αποτρέψει τους οπαδούς από τα γήπεδα και στην Premier League για ολόκληρο το 2020 και έτσι η διοργανώτρια αρχή φαίνεται να εξετάζει μια εφαρμογή που θα τους επιτρέψει να… ζητωκραυγάζουν από το σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, η Premier League έχει έρθει σε επαφή με γερμανική εταιρεία που έχει δημιουργήσει ένα app που δίνει τη δυνατότητα για χειροκρότημα, τραγούδι και πολλά άλλα, τα οποία και μπορούν να μεταφερθούν ηχητικά π.χ. από το σπίτι στο γήπεδο.

Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουν ότι θα βελτιωθεί κάπως η εικόνα των “κρύων” γηπέδων κατά τη διάρκεια των αγώνων, όταν ξεκινήσει ξανά η Premier League, αφού όλα τα ματς θα είναι κεκλεισμένων των θυρών λόγω κορονοϊού.

