Η Premier League θα συνεχιστεί τελικά κανονικά, με τα αγγλικά ΜΜΕ να τονίζουν ότι υπήρξε το “πράσινο φως” για να επανέλθει η αγωνιστική δράση στην Αγγλία από τις 17 Ιουνίου.

Με τα κρούσματα του κορονοϊού στις ομάδες της Premier League να είναι ελάχιστα, θεωρήθηκε ότι μπορεί να υπάρξει κανονικά μια επανεκκίνηση της σεζόν, με τα παιχνίδια Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ και Άστον Βίλα – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ να κάνουν την αρχή.

Η πρώτη ολοκληρωμένη αγωνιστική θα γίνει στις 20 Ιουνίου και στόχος είναι να ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν, σε γήπεδα όμως χωρίς οπαδούς, στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

