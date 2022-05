Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA έριξε “βόμβα” προς τη Ρωσία, αποκλείοντας όλες τις ομάδες της από τις διοργανώσεις της και στην ερχόμενη σεζόν 2022-23.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αποφάσισε ουσιαστικά να… τελειώσει το ρωσικό ποδόσφαιρο ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, με μία σειρά από κυρώσεις εναντίον του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι ρωσικοί σύλλογοι δεν θα συμμετάσχουν στα κύπελλα Ευρώπης, τόσο σε επίπεδο ανδρών, όσο και σε επίπεδο γυναικών, ενώ το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις Εθνικές Ομάδες της Ρωσίας.

Η Εθνική Ανδρών θα μηδενιστεί έτσι από το Nations League, με άμεση συνέπεια τον υποβιβασμό της στην τρίτη κατηγορία της διοργάνωσης. Αντίστοιχα, η Εθνική Γυναικών δεν θα συμμετάσχει στο Euro του 2022, με την Πορτογαλία να παίρνει τη θέση της.

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.



This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.