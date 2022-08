Η UEFA φέρεται να έχει στο “στόχαστρό” της είκοσι συνολικά ομάδες για παραβίαση του Financial Fair Play, με δέκα από αυτές να κινδυνεύουν άμεσα με τιμωρίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, ανάμεσα στις 20 ομάδες βρίσκεται και η Άρσεναλ, αλλά δεν απειλείται με άμεσες κυρώσεις, σε αντίθεση με τις Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, Ρόμα, Ίντερ και Μαρσέιγ, που βρίσκονται μεταξύ των 10 που αναμένεται να τιμωρηθούν άμεσα από την UEFA.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους βρίσκονται γενικότερα σε κόντρα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, εξαιτίας της European Super League και αναμένεται να οδηγηθούν στο CAS για να λύσουν τις διαφορές τους και για το θέμα του FFP.

