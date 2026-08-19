Η ΑΕΚ δεν είχε καθαρό μυαλό και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Λέφσκι Σόφιας για την πρόκριση στο Champions League

Η ΑΕΚ έμεινε στο μηδέν κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας και το ματς ολοκληρώθηκε ισόπαλο, με αποτέλεσμα η πρόκριση στη League Phase του Champions League να κρίνεται στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (26/08/26, 22:00).

Μπορεί η ΑΕΚ να είχε τον έλεγχο του αγώνα στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας, όμως δημιούργησε πολύ λίγες καλές στιγμές στην αντίπαλη περιοχή, γι’ αυτό και το ματς έμεινε στο 0-0, με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς, με την ομάδα του Νίκολιτς, όμως να έχει το πλεονέκτημα της έδρας πλέον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγάλη ευκαιρία της Ένωσης στο 20′ δεν έγινε γκολ, εκεί όπου ο Λόβρο Μάγερ βρήκε εξαιρετικά τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος τελείωσε υπέροχα τη φάση, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

Η ΑΕΚ για να προκριθεί θα πρέπει να έχει πιο ξεκάθαρες αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο της, καθώς όπως δήλωσε και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την αναμέτρηση, είδε αρκετό εγωισμό στην τελική ενέργεια, κάτι που δεν τον άφησε ικανοποιημένο.

Η Λέφσκι έδειξε ότι είναι επικίνδυνη ομάδα, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι καλύτερη από την ΑΕΚ. Αυτό όμως αποδεικνύεται μόνο στο γήπεδο και στο συγκεκριμένο ζευγάρι έχουν μείνει μόνο 90 λεπτά για να κριθεί ποιος από τους δύο θα βρεθεί στην κληρωτίδα της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει την Ένωση ήταν η εικόνα της στην επανάληψη, καθώς όλες της οι φάσεις ήταν στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, όμως μετά μόνο ένα σουτ του Ζίνι ήταν αξιόλογο, χωρίς βέβαια να δημιουργήσει προβλήματα στον Βούτσοφ. Στο δεύτερο ημίχρονο η ενέργεια ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα και όσο περνούσε ο χρόνος φαινόταν ότι μόνο με στημένες φάσεις θα μπορούσε να απειλήσει η ομάδα του Νίκολιτς.

Η άμυνά της ήταν σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που αν το κρατήσει και στη ρεβάνς θα έχει πιο εύκολο έργο απέναντι στους επικίνδυνους, αλλά κατώτερους Βούλγαρους.

Η ΑΕΚ έχει την πρόκριση στο Champions League στα χέρια της και μένει να φανεί αν σε μία εβδομάδα θα έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει μπροστά στους φιλάθλους της, την επιστροφή στην τελική φάση της διοργάνωσης μετά από τη σεζόν 2018/19.