Η ΑΕΚ έκλεισε φιλικό με την Παρί

Η μπασκετική ΑΕΚ έκλεισε ένα πολύ δυνατό φιλικό, καθώς η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Παρί στο Βελιγράδι της Σερβίας, σε μια αναμέτρηση με άρωμα Euroleague.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μάλιστα να αντιμετωπίζει την Παρί σε μια φιλική αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας θα αποτελέσει ένα πολύ δυνατό τεστ για την Ένωση, καθώς ο γαλλικός σύλλογος τη φετινή σεζόν θα παίξει στην Euroleague και αποτελεί μια από τις κορυφαίες ομάδες στο πρωτάθλημα της.

Το φιλικό που θα γίνει στα μέσα του Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί στην Σερβία, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν την προετοιμασία τους για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

PARIS BASKETBALL PRESEASON ON TOUR ⁰

31/08 8/09 : En route pour l’Estonie 🇪🇪 pour affronter Kalev Cramo et @bilbaobasket⁰ 9/09 12/09 : Retour en France 🇫🇷 ⁰ 13/09 15/09 : Direction la Serbie 🇷🇸 pour défier @aekbcgr et @PartizanBC.



LET’S GET IT ! pic.twitter.com/xiIRxrXIgG