Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του Μάκελι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1, με εύστοχο πέναλτι του Ταρέμι στις καθυστερήσεις.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει ότι έγιναν 21 λάθη στην ισόπαλη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, με τη φάση του πέναλτι, που κέρδισε ο Αντρέ Λουίζ στην εκπνοή να είναι το βασικό παράπονο της Ένωσης.

Η Ένωση ανέβασε και βιντεο στα social media με τις φάσεις για τις οποίες έχει παράπονο από τις αποφάσεις του Ολλανδού διαιτητή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Μετά τον ορισμό του Ολλανδού Μάκελι και λίγο πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ήρθαν πληροφορίες στην ΠΑΕ ΑΕΚ, για σχέση του Ολλανδού διαιτητή με τον πρώην πρόεδρο της ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, και εν συνεχεία σύμβουλο διαιτησίας της Ελληνικής Super League επί προεδρίας και τότε Βαγγέλη Μαρινάκη. Μετά τη θητεία του και την αποπομπή του από την Ελλάδα, ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ προσελήφθη ως σύμβουλος διαιτησίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ απευθύνθηκε αρμοδίως σε όλα τα θεσμικά όργανα. Αναφέρθηκε επίσης και στις καταγγελίες που έκανε τον Απρίλιο του 2023 ο τότε αρχιδιαιτητής Μπένετ για elite διαιτητή (για τον οποίο στην συνέχεια υπήρξαν πληροφορίες ότι ήταν Ολλανδός) ο οποίος τού αυτοπροτάθηκε για το ματς των play offs Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Για τα παραπάνω ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ και τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Μάκης Γκαγκάτσης, αφού αρχικά τα κατήγγειλε, στην συνέχεια είχε απαιτήσει την πλήρη διαλεύκανση. Επίσης τέθηκε υπόψη το θέμα της παρουσίας του κ. Λανουά λίγες μέρες πριν, ως παρατηρητή διαιτησίας στον αγώνα Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ για το Europa League.

Με το εύλογο ερώτημα πώς ο ίδιος, ως υπεύθυνος της Ελληνικής διαιτησίας, αποδέχτηκε αυτόν τον ορισμό σε αγώνα ομάδας συμφερόντων του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που κατά πληροφορίες παραβρέθηκε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η απόλυτη θέση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, ήταν πως δεν έχουν βάση οι όποιες ανησυχίες και διαβεβαίωσαν την ΑΕΚ ότι πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρη πως το ματς θα παιχθεί «50-50», υπονοώντας μάλιστα και σε ένα βαθμό πως ενοχλήθηκαν από την έκφραση των ανησυχιών της.

Με βάση την πορεία της ομάδας μέχρι τώρα και τη σταθερή προσήλωση του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου στο Ευ Αγωνίζεσθαι, μετά από ώριμη σκέψη αποφασίστηκε να μην υπάρξει περαιτέρω ένταση και κλιμάκωση λίγο πριν την διεξαγωγή του ντέρμπι της Κυριακής, σε πρωτοβουλία καλής θέλησης με βάση και τις τόσο έντονες διαβεβαιώσεις περί fair play, των αρμόδιων φορέων.

Δυστυχώς όλες οι πληροφορίες, όλα τα γεγονότα που βγήκαν στην επιφάνεια και έφεραν ανησυχία, επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όλοι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ βίωσαν την Κυριακή μια διαιτησία απερίγραπτη, απαράδεκτη… Μια διαιτησία που στο μεγαλύτερο μέρος του ματς διαμόρφωσε πολύ σοβαρές συνθήκες εναντίον της ΑΕΚ. Υπήρξαν συνολικά 18 σοβαρές παραβάσεις παικτών του Ολυμπιακού, που δεν υποδείχθηκαν.

Κάποιες από αυτές μάλιστα ήταν παραβάσεις για κίτρινη κάρτα. Σε άλλες από αυτές δόθηκε φάουλ, αλλά δεν δόθηκαν οι ξεκάθαρες κίτρινες κάρτες που έπρεπε να τα συνοδεύουν. Μεταξύ αυτών των σοβαρών παραβάσεων και η μη παρέμβαση του VAR για ξεκάθαρη αποβολή σε εκτός φάσης χτύπημα του Ποντένσε στον Ρότα και η μη υπόδειξη δεύτερης κίτρινης κάρτας (δηλαδή κόκκινης) στον Ταρέμι.

Είχαμε επίσης τρία σοβαρά λάθη σε σφυρίγματα σε βάρος της ΑΕΚ. Συνολικά 21 σοβαρά λάθη σε βάρος της ΑΕΚ. Αποκορύφωμα τους δε, η φάση του ανύπαρκτου πέναλτι – εφεύρεσης στο τελευταίο λεπτό της εντεκάλεπτης καθυστέρησης, που αλλοίωσε το τελικό αποτέλεσμα και στέρησε με ωμό τρόπο μια καθαρή νίκη της ΑΕΚ. Θα παρατεθούν διαδικτυακά εντός της ημέρας και οι 21 αυτές ξεκάθαρες φάσεις, για να λάμψει η αλήθεια.

Η συντονισμένη προσπάθεια κάλυψης όσων έγιναν εναντίον της ΑΕΚ και η διασπορά ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών από την πλευρά των αντιπάλων της, είναι κάτι που δυστυχώς το κάνουν συχνά – πυκνά. Οι «τηλεκριτικοί – διαιτησίας» στα κανάλια που ελέγχουν οι ανταγωνιστές της, από την αρχή της σεζόν διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα σε βάρος της ΑΕΚ σχεδόν σε μόνιμη βάση.

Όλη η Ελλάδα είδε τι έγινε το βράδυ της Κυριακής και αυτή είναι η αλήθεια. Απ’ ό,τι φαίνεται όπως λέει και η παλιά λαϊκή ρήση, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Δεν υπάρχουν απλά συμπτώσεις και απ’ ό,τι φαίνεται τίποτε δεν είναι στην τύχη στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου ότι ήρθε η ώρα του εισαγγελέα ήταν σαφής.

Μπορεί κάποιοι σήμερα να χαίρονται και να θεωρούν ότι κατάφεραν να ξεγελάσουν την ΑΕΚ. Ακόμη και αν γνωρίζουν ότι τελικά τίποτα δεν ήταν κρυφό πριν τον αγώνα. Καλά θα κάνουν να ξέρουν ότι δεν θα είναι χαρούμενοι για πολύ ακόμη. Το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει θέλουν δεν θέλουν και η σελίδα θα αλλάξει, με νέα εποχή.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ είναι αποφασισμένοι να είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό. Και τίποτε απ’ όλα όσα κάποιοι μεθοδεύουν παρασκηνιακά και υπογείως εναντίον της και εναντίον του ίδιου του ποδοσφαίρου, δεν θα της ανακόψει την πορεία προς τα εμπρός και τις κατακτήσεις της. Πάντα με απαρέγκλιτη Αρχή της ΑΕΚ την προσήλωση στο Ευ Αγωνίζεσθαι, την Ιστορία της και τις Αξίες της»