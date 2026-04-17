Η ΑΕΚ κατέρριψε ρεκόρ 49 ετών με τη νίκη επί της Ράγιο Βαγεκάνο

Η ΑΕΚ άγγιξε μια ιστορική ανατροπή απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, το 3-0 που έφτασε να έχει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου της ρεβάνς στην Allwyn Arena ήρθε μετά από συγκλονιστική προσπάθεια, αλλά η Ένωση τελικά δέχθηκε το γκολ του Παλαθόν (3-1) και αποκλείστηκε στη φάση των “8” του Conference League.

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με πάθος και μια τεράστια νίκη κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, που όμως δεν συνοδεύτηκε από μια ιστορική πρόκριση, με τον κόσμο της Ένωσης να δίνει ένα αυθόρμητο χειροκρότημα στον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε… αναβίωση του έπους του 1977, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Conference League. Παρόλα αυτά, ο “δικέφαλος” κατάφερε με τη νίκη επί της Ράγιο Βαγεκάνο να καταρρίψει το ρεκόρ περισσότερων νικών σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, το οποίο είχε πετύχει η Ένωση του 1977, όταν είχε φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA.

Ένα ρεκόρ που κρατούσε εδώ και 49 χρόνια. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ πέτυχε φέτος πέντε νίκες σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, χωρίς τα προκριματικά, καταρρίπτοντας την επίδοση της ομάδας του Φράντισεκ Φάντροκ.

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς ισοφάρισε αυτό το επίτευγμα με τη νίκη της 4-0 στην έδρα της Τσέλιε και το ξεπέρασε νικώντας με 3-1 τη Ράγιο στην Allwyn Arena.