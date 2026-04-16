ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο 3-1: Ο Παλαθόν «γκρέμισε» το όνειρο της Ένωσης και την απέκλεισε στα προημιτελικά του Conference League

Η ΑΕΚ άγγιξε το… θαύμα, έφτασε σε σκορ παράτασης, ισοφαρίζοντας το 3-0 του πρώτου αγώνα, αλλά η Ράγιο Βαγεκάνο «πλήγωσε» την Ένωση και έφυγε με την πρόκριση από την Allwyn Arena, με τον Παλαθόν να διαμορφώνει το τελικό 3-1. Με συνολικό σκορ 4-3, οι Μαδριλένοι πήρα ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ έκανε.. κατάθεση ψυχής κόντρα στην Ράγιο Βαγεκάνο και έφτασε πολύ κοντά στο να στείλει το ματς στην παράταση, με τους Ζίνι (δυο γκολ) και Μαρίν να κάνουν το 3-0. Ο Παλαθόν όμως πέτυχε το κρίσιμο γκολ για το 3-1 (είχε κάνει και το 3-0 στο πρώτο ματς με εκτέλεση πέναλτι) και έφερε τον αποκλεισμό της Ένωσης. Μαρίν, Πινέδα, Ζίνι, Κουτέσα και Ρότα ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Νίκολιτς, με τους υπολοίπους όμως να μην υστερούν σε απόδοση.

Η Ράγιο Βαγεκάνο πέρασε έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τετράδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Στρασμπούργκ. Απ’ την άλλη, η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει γρήγορα τον αποκλεισμό και να επικεντρωθεί στο εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ένα ματς που μπορεί να την φέρει μια ανάσα από τον τίτλο του πρωταθλητή στη Super League.

Ο αγώνας…

Με την έναρξη της αναμέτρησης, η Ράγιο Βαγεκάνο έδειξε διάθεση να επιτεθεί και να μην επιτρέψει στην ΑΕΚ να την απειλήσει. Η Ένωση έδειξε πρόβλημα στο transition, έδειξε πρόβλημα στο χώρο του κέντρου, δέχθηκε κάθετες πάσες και στο 7’ είδε τους Μαδριλένους να αγγίζουν το 0-1. Ο Στρακόσα έκανε ασταθής απόκρουση σε μακρινό σουτ του Παλαθόν και στη συνέχεια ο Ράτσιου σούταρε άστοχα προ κενής εστίας. Στο ίδιο λεπτό, όμως, ο πορτιέρε της Ένωσης έκανε καλή επέμβαση, σε σουτ που έγινε.

Η ΑΕΚ άργησε να βρει τα πατήματά της, κυρίως λόγω της καλής εικόνας της Ράγιο Βαγεκάνο στο χώρο του κέντρου αλλά και των καθυστερήσεων που έκαναν οι φιλοξενούμενοι. Οι Ισπανοί άρχισαν να κάνουν λάθη, Πινεδα και Μαρίν «τράβηξαν» την Ένωση, Ζίνι και Κουτέσα έγιναν πιο κινητικοί. Στο 12’ η ομάδα του Νίκολιτς άγγιξε το γκολ. Οι παίκτες της Ένωσης κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, ο Μαρίν βρήκε τον Ρότα δεξιά, αυτός σέντραρε στην καρδιά της άμυνας της Ράγιο, ο Βάργκα πήρε ολομόναχος την κεφαλιά, όμως δεν έβαλε καλά το κεφάλι του και την έστειλε ψηλά άουτ.

Ένα λεπτό μετά, όμως, είχαμε το 1-0. Από εκτέλεση πλαγίου του Πήλιου ο Ζίνι κατέβασε την μπάλα και με άψογο τελείωμα άνοιξε το σκορ στη ρεβάνς και έβαλε «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει προβλήματα μεσοαμυντικά, από τις βαθιές μπαλιές των Μαδριλένων, αλλά μπροστά είχε βρει ρυθμό. Στο 23’ ο Κοϊτά βρήκε στην πλάτη της άμυνας της Ράγιο τον Ρότα, αυτός σέντραρε και ο Βάργκα βρέθηκε στο χορτάρι. Η φάση εξετάστηκε για πέναλτι, αλλά δεν δόθηκε κάποια παράβαση.

Η ΑΕΚ είχε πάρει… φόρα, δημιούργησε φάσεις στα αντίπαλα καρέ, περιόρισε τις αντεπιθέσεις της Ράγιο Βαγεκάνο, στο 25΄είδε τον Μουκουντί να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ με κεφαλιά, στο 30’ο Κουτέσα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπατάλια και στο 36’ έφτασε στο 2-0. Ο Κοϊτά με διαδοχικές προσποιήσεις πάτησε περιοχή, ζάλισε τους αμυνόμενους των Ισπανών και κέρδισε το πέναλτι από το μαρκάρισμα του Ράτσιου. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεσή του και «τρέλανε» την Allwyn Arena.

Με την έναρξη της επανάληψης, η Ράγιο θέλησε να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, βάζοντας τον Αλεμάο στη θέση του Αλχομάχ, που τα βρήκε.. σκούρα στις άμυνες του Πήλιου. Κουτέσα και Ζίνι έκαναν άνω – κάτω την άμυνα των Ισπανών και στο 51’ ο πρώτος έβγαλε τη σέντρα, ο δεύτερος έπιασε τρομερή κεφαλιά και έκανε το 3-0, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου ματς. Σκορ παράτασης!

Η Ράγιο Βαγεκάνο προχώρησε άμεσα σε άλλες δυο αλλαγές, η μία αναγκαστική (Εκτός οι Λουίζ Φελίπε και Ουνάι Λόπεθ, στις θέσεις τους οι Πέδρο Ντίας και Βαλεντίν) και ισορρόπησε το παιχνίδι. Στην πρώτη της καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, η ισπανική ομάδα έφτασε σε γκολ. ο Πέδρο Ντίας κουβάλησε αρκετά μέτρα την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή μοίρασε στην περιοχή στον Παλαθόν που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.

Το παιχνίδι απέκτησε μια… άγρια ομορφιά, με την ΑΕΚ να «αγγίζει» το 4ο της γκολ στο 66’. Ο Ρότα έκλεψε την μπάλα σχεδόν στο κόρνερ, γύρισε στη μικρή περιοχή, ο Ζίνι έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι της Ράγιο.

Η ΑΕΚ άρχισε να βγάζει κούραση μπροστά, με τον Νίκολιτς να περνάει Γκατσίνοβιτς και Ελίασον στις θέσεις των Ζίνι και Κουτέσα. Η Ράγιο Βαγεκάνο είχε καταφέρει να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με τον διαιτητή να δίνει αρκετά φάουλ και σφυρίγματα που εκνεύρισαν την κιτρινόμαυρη εξέδρα. Οι οπαδοί, όμως, δεν σταμάτησαν να στηρίζουν την προσπάθεια των παικτών του Νίκολιτς.

Ο Πινέδα συνέχισε να… οργώνει τον αγωνιστικό χώρο και να “σπρώχνει” την ΑΕΚ, ενώ ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς και τον Περέιρα. Ο Βάργκα βρέθηκε πεσμένος στη μικρή περιοχή στο 88′ από μαρκάρισμα, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν παράβαση. Η Ένωση συνέχισε να πιέζει για το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση, αλλά δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα προημιτελικά. Στην τελευταία φάση του αγώνα (90+4′) οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με τον Ντε Φρούρος, μετά από λάθος του Στρακόσα.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε την Ράγιο να πανηγυρίζει μια ιστορική πρόκριση και τους οπαδούς της ΑΕΚ να δίνουν ένα ζεστό χειροκρότημα στους παίκτες του Νίκολιτς, ζητώντας τους νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και τον τίτλο του πρωταθλητή.

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν

Τέταρτος: Σίγουρντ Κρίνγκσταντ

VAR: Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο