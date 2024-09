Η ΑΕΚ παίρνει δανεικό τον Νταβίντ Φοφανά από την Τσέλσι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο Φραντζί Πιερό δεν είναι η τελευταία μετεγγραφή της ΑΕΚ, αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιταλός δημοσιογράφος “ντύνει” στα κιτρινόμαυρα και τον Νταβίντ Φοφανά.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ρίχνει μετεγγραφική “βόμβα” για την ΑΕΚ, αφού “τιτίβισε” ότι Νταβίντ Ντάτρο Φοφανά θα είναι παίκτης της ΑΕΚ, με μορφή δανεισμού.

Στην ανάρτησή του, ο Ρομάνο σημειώνει: “Ο Νταβίντ Ντάτρο Φοφανά αφήνει τη Τσέλσι για να ενταχθεί στην ΑΕΚ με μορφή δανεισμού. Υπάρχει συμφωνία. Περιλαμβάνει, επίσης, οψιόν αγοράς 24 εκατομμυρίων ευρώ (μη υποχρεωτική) και η ΑΕΚ θα αποφασίσει, τον Ιούνιο του 2025, εάν θα την ενεργοποιήσει. Ο Φοφανά έχει δεχτεί, σε εξέλιξη η ανταλλαγή εγγράφων”.

Ανάλογη ανάρτηση υπήρξε και από έναν εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων του Independent, Μιγκέλ Ντιλέινι.

David Datro Fofana leaves Chelsea to join AEK Athens on loan deal, agreement reached.



It also includes a buy option clause for £20m not mandatory, up to AEK in June 2025 to decide about it.



Fofana has accepted, paperwork time now.