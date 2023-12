Ο Πάολο Μπανκέρο έριξε αγκωνιά στα πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μπακς με τους Μάτζικ.

Οι Μπακς είχαν τον έλεγχο του αγώνα στην τρίτη περίοδο, με τους Μάτζικ να μοιάζουν εγκλωβισμένοι. Ο Πάολο Μπανκέρο δεν μπορούσε να βρει χώρους και αποφάσισε με αντιαθλητικό τρόπο να βρει τον δρόμο προς το καλάθι.

Ο ψηλός των Μάτζικ χτύπησε με αγκωνιά στα πλευρά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να βρει λίγο χώρο και να εκτελέσει.

Αγκωνιά απευθείας στα πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον Πάολο Μπανκέρο, χωρίς ο Greek Freak να δώσει συνέχεια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ λύγισε από τον πόνο, ωστόσο δεν έδωσε συνέχεια. Πήρε ανάσες και συνέχισε κανονικά, παρά το αντιαθλητικό χτύπημα του Μπανκέρο.

Δείτε τη φάση:

Giannis took an elbow from Banchero 😬 pic.twitter.com/c1ZHYilrbL