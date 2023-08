Παίκτης της Αλ Χιλάλ είναι κι επίσημα ο Νεϊμάρ, αφού ανακοινώθηκε η απόκτησή του, με ένα εντυπωσιακό video και τον ίδιο τον Βραζιλιάνο να δηλώνει ότι βρίσκεται πια στη Σαουδική Αραβία.

Με ένα συνολικό ποσό της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ, η Αλ Χιλάλ κατάφερε να κάνει το μεγάλο “μπαμ” στη φετινή μετεγγραφική περίοδο, με τον Νεϊμάρ, αποκτώντας τον αρχηγό της Εθνικής Βραζιλίας από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στα 31 του χρόνια, ο Νεϊμάρ αποφάσισε να ακολουθήσει παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μανέ και Καρίμ Μπενζεμά, συνεχίζοντας την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, με το αζημίωτο.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

