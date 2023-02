Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε ακόμα μία ποδοσφαιρική παράσταση, τρελαίνοντας τους Σαουδάραβες.

Ο 38χρονος Πορτογάλος σούπερ-σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Ουάχντα στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Saudi Professional League, σημειώνοντας και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του (4-0) μέσα σε 61 λεπτά!

Πανηγύρισε τη μεγάλη βραδιά με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Υπέροχο συναίσθημα που σκόραρα τέσσερα γκολ και έφτασα τα 500 τέρματα σε αγώνες πρωταθλήματος σε μια πολύ καλή νίκη της ομάδας», ανέφερε ο διάσημος άσος, ο οποίος μετά το φινάλε του αγώνα ζήτησε από τον διαιτητή να υπογράψει την μπάλα του αγώνα.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu