Η ανάρτηση του Μόντε Μόρις με ορθοπεδική μπότα: «Επιστρέφω σύντομα»

Μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού έστειλε ο γκαρντ της ομάδας
Μόντε Μόρις
Ο Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μόντε Μόρις έκανε ένα story στο instagram στο οποίο φαίνεται να φοράει μία ορθοπεδική μπότα και τόνισε ότι δεν θα αργήσει να επιστρέψει στα παρκέ για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός δεν πρόλαβε να χαρεί το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, καθώς ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου γύρισε το πόδι του και υπέστη ρήξη πρόσθια μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, με το διάστημα απουσίας του Μόρις να εκτιμάται στις τέσσερις εβδομάδες.

Μόλις λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του, ο Αμερικανός παίκτης του Ολυμπιακού έκανε story φορώντας ορθοπεδική μπότα και έστειλε μήνυμα επιστροφής, καθώς έγραψε «BrB» συντομογραφία του «Be right back», που σημαίνει «επιστρέφω αμέσως».

Το story του Μόντε Μόρις
Το story του Μόντε Μόρις

Με αυτό το περιεκτικό μήνυμα, λοιπόν, έδειξε ότι δεν θα καθυστερήσει η επιστροφή του στα παρκέ με τη φανέλα των Πειραιωτών.

