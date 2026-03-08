Αθλητικά

Η Αναστασία Μαρινάκου νικήτρια για τρίτη σερί χρονιά στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Η Μελίσσα Αναστασάκη διεκδίκησε τη νίκη, αλλά η Αναστασία Μαρινάκου είχε περισσότερες δυνάμεις στο φινάλε
Η Αναστασία Μαρινάκου
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Η Αναστασία Μαρινάκου ανέβηκε για τρίτη σερί φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε με χρόνο 1:14:27, με την Αναστασία Μαρινάκου να είναι πλέον η πολυνίκης του θεσμού.

Η Μαρινάκου μπήκε από την αρχή μπροστά στον αγώνα κυνηγώντας τη νίκη και το ρεκόρ αγώνα. Πέρασε τα 5 χλμ. σε 17.31 και τα 10 χλμ. σε 34.55, όμως μετά τα μισά της διαδρομής, η Μελίσσα Αναστασάκη άρχισε να την πλησιάζει. Στο πέρασμα στα 15 χλμ. το χρονόμετρο έγραψε 52.40 για την αθλήτρια της ΑΕΚ, έναντι 52.48 για την Αναστασάκη.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, η αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας πέρασε μπροστά, αλλά η Μαρινάκου αντεπιτέθηκε στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας, τέθηκε ξανά επικεφαλής και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 1:14.27, φανερά εξαντλημένη, αλλά 30’’ μπροστά από την Αναστασάκη (1:14.57). Με δυνατό φίνις, η Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) ήταν τρίτη σε 1:15.24.

«Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας για μένα. Έδωσα την ψυχή μου για να μπορέσω να τερματίσω και φυσικά είμαι ευχαριστημένη που κέρδισα. Μου βγήκε η κούραση από τους αγώνες και, μόλις με πέρασε η Μελίσσα, πίστευα ότι δεν θα τερματίσω αυτόν τον αγώνα, αλλά τελικά όλα καλά. Την Τρίτη αναχωρώ για προετοιμασία στα Πυρηναία. Μετά από έναν μήνα έχω έναν αγώνα στη Γαλλία με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ», δήλωσε η Αναστασία Μαρινάκου.

