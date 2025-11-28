Η ανατροπή του αιώνα στο Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία: Το 87-80 έγινε 88-89 σε 10 δευτερόλεπτα

Ένα ασύλληπτο φινάλε υπήρξε στον αγώνα της Μεγάλης Βρετανίας με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Πρόκειται για ένα παρανοϊκό κλείσιμο αγώνα που θύμισε τις επικές ανατροπές που έκανε η Εθνική Ελλάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη. Με 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, η Λιθουανία ήταν πίσω στο σκορ με 87-80. Ωστόσο η «λιέτουβα» κατάφερε να κερδίσει με 88-89!

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Λιθουανούς ήταν ο Ίγκνας Σαργκιούνας.

9 POINTS IN 9 SECONDS IS PURE MADNESS



Ignas Sargiunas hit three triples in 9 seconds and the GAME-WINNER #FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/f3bI1CMBRB — FIBA Basketball (@FIBA) November 27, 2025

«Τι ήταν αυτό», «σκέτη τρέλα» σχολίασε στους επίσημους λογαριασμούς της στο Χ η FIBA.

Ο γκαρντ της Λιέτουβος Ρίτας πέτυχε και τα τρία τρίποντα της μεγάλης ανατροπής και νίκης για την ομάδα του.