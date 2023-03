Δύσκολες στιγμές έζησε η Μπιάνκα Αντρεέσκου, η οποία είχε και πάλι ραντεβού με την ατυχία. Η 22χρονη Καναδή εγκατέλειψε το παιχνίδι με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα για το Miami Open λόγω τραυματισμού.

Η Μπιάνκα Αντρεέσκου είχε μια άσχημη πτώση στο δεύτερο σετ, της γύρισε ο αστράγαλος και ξέσπασε σε κλάματα από τον έντονο πόνο.

Η νεαρή Καναδή τενίστρια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με αναπηρικό αμαξίδιο, με την αντίπαλο της να την αγκαλιάζει θερμά κατά την αποχώρηση της.

Το σκορ ήταν 7-6(0), 0-2 όταν εγκατέλειψε η Αντρεέσκου και η Ρωσίδα θα παίξει στα προημιτελικά με την Πέτρα Κβίτοβα.

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.



This audio is heartbreaking to listen to.



“I’ve never felt this kind of pain before.”



Bianca does not deserve this again.



💔 pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair 😔



Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn — Tennis Channel (@TennisChannel) March 28, 2023