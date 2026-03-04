Η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Γιώργος Φραγκούλης αρραβωνιάστηκαν: Η στιγμή που της δίνει το δαχτυλίδι

Ο Γιώργος Φραγκούλης και η Αρίνα Σαμπαλένκα αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βήμα στη σχέση τους. Η πρόταση γάμου του Ελληνοβραζιλιάνου επιχειρηματία στην κορυφαία τενίστρια του κόσμου.
Με ένα βίντεο στο Instagram από τη στιγμή που της δίνει το δαχτυλίδι, η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Γιώργος Φραγκούλης επισημοποίησαν τη σχέση τους.
Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και ήταν θέμα χρόνου να κάνει το μεγάλο βήμα. Η Λευκορωσίδα τενίστρια και ο Ελληνοβραζιλιάνος επιχειρηματίας αρραβωνιάστηκαν, με την ανάρτησή τους να γίνεται viral.
«Εγώ και εσύ για πάντα», έγραψε η 27χρονη. Μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων που σχολίασαν ήταν οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ.
Ποιος είναι ο Γιώργος Φραγκούλης
Ο Γιώργος Φραγκούλης έχει γεννηθεί στο Σάο Πάολο. Το 2016 ο Ελληνοβραζιλιάνος επιχειρηματίας ίδρυσε την Oakberry, η οποία ειδικεύεται στη συγκομιδή μούρων acai που είναι συχνά βασικό προϊόν που δίνουν σε εταιρείες όπως τα Starbucks.
Η εταιρεία του λειτουργεί σε πάνω από 700 τοποθεσίες σε σαράντα χώρες σε όλο τον κόσμο.
Καταστήματά του υπάρχουν τόσο στην Αθήνα όσο και στη Μύκονο.