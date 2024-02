Η Άρσεναλ πέτυχε ιστορικό ρεκόρ στην Premier League

Η Άρσεναλ έκανε… πάρτι με “καλεσμένη” τη Νιούκαστλ (4-1) και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ σε επτά διαδοχικά ημίχρονα αγώνων.

Η αρχή για το συγκεκριμένο ιστορικό σερί της Άρσεναλ στην Premier League έγινε στη νίκη επί της Λίβερπουλ με 3-1 στις 4/2 (67’ Μαρτινέλι, 92’ Τροσάρ) και ακολούθησαν το 0-6 επί της Γουέστ Χαμ στις 11/2 (63’ Σάκα, 65’ Ράις), το 0-5 επί της Μπέρνλι στις 17/2 (47’ Σάκα, 66’ Τροσάρ, 78’ Χάβερτς) και χθες συνεχίστηκε το σερί στο 4-1 με τη Νιούκαστλ (65’ Σάκα, 69’ αυτ. Μάιλι).

Η ομάδα του Μιγκέλ Αρτέτα έγινε έτσι η πρώτη στην ιστορία της Premier League που σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ σε επτά διαδοχικά ημίχρονα αγώνων, μένοντας παράλληλα και σε απόσταση “βολής” από την κορυφή στο αγγλικό πρωτάθλημα (2 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ και έναν από τη δεύτερη, Μάντσεστερ Σίτι).

