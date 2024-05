Η Άστον Βίλα τίμησε την οπαδό που έσωσε άνθρωπο στις εξέδρες, μετά από καρδιακό επεισόδιο στο ματς με τον Ολυμπιακό

Η Χάιντι Έλιοτ έσωσε ένα φίλαθλο που υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο παιχνίδι της Άστον Βίλα με τον Ολυμπιακό στο Μπέρμιγχαμ (2-4) και τιμήθηκε από την αγγλική ομάδα..

Η “σέντρα” στο δεύτερο ημίχρονο του Άστον Βίλα – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Conference League είχε καθυστερήσει να γίνει για κάποια λεπτά, καθώς φίλος των Άγγλων είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από περίπου δέκα λεπτά, ενώ κατά την ώρα της αποχώρησης του φιλάθλου των Άγγλων υπήρξε θερμό χειροκρότημα απ’ όλο το υπόλοιπο γήπεδο.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, η φίλη της Άστον Βίλα, Χάιντι Έλιοτ, ήταν αυτή που παρενέβη γρήγορα και κατάφερε να βοηθήσει τον άτυχο Τζος Μόζλι, τις πρώτες κρίσιμες στιγμές, με τον οπαδό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και να βγαίνει μετά από μερικές ημέρες.

Η Άστον Βίλα αποφάσισε να τιμήσει τη Χάιντι Έλιοτ για την σωτήρια παρέμβασή της!

During our #UECL semi-final first leg, as supporter Josh Moseley went into cardiac arrest, fellow Villan Heidi Elliott rushed to provide life-saving CPR.



Everyone at the club wanted to show their appreciation to Heidi and her heroic actions with an invite to Bodymoor Heath.pic.twitter.com/TBXMK1fAPy