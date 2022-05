Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε δηλώσεις για τη Λίβερπουλ μετά το 5-0 της Σίτι επί της Νιούκαστλ που θα συζητηθούν.

Ο Καταλανός τεχνικός των Πολιτών άστραψε και βρόντηξε, τονίζοντας ότι τα μίντια στηρίζουν τη Λίβερπουλ, η οποία έχει μεγάλη ιστορία στο Champions League, αλλά στην Premier League είναι αλλιώς, καθώς έχει πάρει μόλις ένα πρωτάθλημα τα τελευταία 30 χρόνια.

“Έχουμε προβλήματα μυικών τραυματισμών, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μείνει με 13,5 παίκτες μετά και τον τραυματισμό του Ρούμπεν Ντίας ενώ και ο Ακέ δεν είναι σε τέλεια κατάσταση.

Δεν έχουμε κεντρικούς αμυντικούς”, δήλωσε αρχικά ο Γκουαρδιόλα, για να προσθέσει: “Όλοι σε αυτή τη χώρα υποστηρίζουν την Λίβερπουλ, τα μίντια και όλοι. Το σημαντικό είναι όμως ότι η μοίρα μας είναι στα χέρια μας.

Η Λίβερπουλ έχει μία εκπληκτική ιστορία στα Κύπελλα Ευρώπης, αλλά όχι τόσο στην Premier League επειδή έχουν κατακτήσει έναν μόνο τίτλο στα τελευταία 30 χρόνια.

Τα τελευταία 11,12 χρόνια η Σίτι είναι εδώ, διεκδικώντας και κατακτώντας τίτλους. Ξέρω ότι μερικές φορές δεν είμαστε αρεστοί στους οπαδούς, αλλά δεν με νοιάζει. Εάν ο κόσμος θέλει περισσότερες νίκες της Λίβερπουλ, τότε δεν υπάρχει θέμα”.

🗣️ “Everyone in this country supports Liverpool, the media and everyone… Our destiny is in our hands, this is important.”



👀 Pep Guardiola’s response to @ManCity‘s emphatic 5-0 win over Newcastle.



🎤 @CarrieBrownTV #beINPL #MCINEW #MCFC pic.twitter.com/w6nHihdzR0