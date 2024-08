Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόνορ Γκάλαχερ από την Τσέλσι, με συμβόλαιο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι πλέον ο Κόνορ Γκάλαχερ, με τον ισπανικό σύλλογο και την Τσέλσι να ανακοινώνουν ταυτόχρονα τη συμφωνία τους για τη μετεγγραφή του 24χρονου μέσου, το κόστος της οποίας υπολογίζεται στα 42 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής Αγγλος χαφ, που αποτελεί “προϊόν” των ακαδημιών των “μπλε” και πέρσι φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Μαδριλένους και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα (21.08.2024) στο “Μετροπολιτάνο”, μαζί με τα υπόλοιπα μετεγγραφική αποκτήματα της ομάδας, δηλαδή τον Χουλιάν Αλβαρες, τον Ρόμπιν Λε Νορμάν και τον Αλεξάντερ Σόρλοθ.

Ο Γκάλαχερ αγωνίστηκε ως δανεικός στις Τσάρλτον, Σουόνσι, Γουέστ Μπρομ και Κρίσταλ, Πάλας, πριν κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Τσέλσι, τον Αύγουστο του 2022. Γρήγορα καθιερώθηκε στην ενδεκάδα και είχε δύο γεμάτες σεζόν, με 95 συμμετοχές και 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Conor Gallagher has completed a permanent transfer to Atletico Madrid. We wish Conor the very best as he begins a new chapter in his career.