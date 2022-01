Τη μοίρα του Νόβακ Τζόκοβιτς έχει πλέον και η τενίστρια Ρενάτα Βοράτσοβα, καθώς η Αυστραλία ακύρωσε και τη δική της βίζα, πριν τη συμμετοχή της στο Australian Open.

Η 38χρονη Τσέχα, Νο81 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε λάβει επίσης εξαίρεση από το Tennis Australia, έχοντας περάσει πρόσφατα τον κορονοϊό, αλλά οι αρχές στη Μελβούρνη τη σταμάτησαν μετά από σχετικό έλεγχο.

Οδηγήθηκε έτσι σύμφωνα με τα Μέσα στην Αυστραλία, στο ξενοδοχείο καραντίνας στο οποίο παραμένει και ο Τζόκοβιτς, αναμένοντας την απόφαση για την έφεση που έχει καταθέσει. Αντίστοιχο δικαίωμα έχει πλέον και η Βοράτσοβα.

#BREAKING: Australian Border Force CANCELS the visa and DETAINS tennis player Renata Voracova.



The Czech Republic’s athlete is being held hostage at the same “hotel quarantine facility” as Serbian star Novak Djokovic.



At this point, we best rebrand AO to the Australian Closed.