Η ΔΟΕ «έκοψε» τρανς και ιντερσέξ αθλήτριες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028

Μετά το σάλο με την πυγμάχο, Ιμάν Κελίφ, στο Παρίσι, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αποφάσισε να “κόψει” όλους τους τρανς και ιντερσέξ αθλητές από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΔΟΕ, η συμμετοχή σε γυναικεία αγωνίσματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, εξαρτάται από τον χρωμοσωμικό έλεγχο, μια απαίτηση που ίσχυε ήδη στον Ολυμπιακό κόσμο από το 1968 έως το 1996. Η επιλεξιμότητα για τους γυναικείους Ολυμπιακούς αγώνες «περιορίζεται πλέον σε άτομα βιολογικού γυναικείου φύλου» που δεν φέρουν το γονίδιο SRY, γεγονός που απαγορεύει ουσιαστικά τόσο τις τρανς αθλήτριες όσο και ένα μεγάλο ποσοστό των ίντερσεξ αθλητών, όπως η Ιμάν Κελίφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασισμένη σε στοιχεία και ενημερωμένη από ειδικούς, η πολιτική – που ισχύει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες LA28 και μετά – «προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στην γυναικεία κατηγορία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν ισχύει για κανένα πρόγραμμα αθλητισμού βάσης ή αναψυχής», διευκρινίζει η ΔΟΕ.

Η πολιτική εξηγεί ότι, για όλα τα αγωνίσματα του αθλητικού προγράμματος μιας διοργάνωσης της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων και για τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, η επιλεξιμότητα για οποιαδήποτε γυναικεία κατηγορία περιορίζεται σε βιολογικές γυναίκες.

Η επιλεξιμότητα για την γυναικεία κατηγορία πρέπει να καθορίζεται καταρχάς με έλεγχο του γονιδίου SRY για την ανίχνευση της απουσίας ή της παρουσίας του γονιδίου SRY.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση επιστημονικά στοιχεία, η ΔΟΕ θεωρεί ότι η παρουσία του γονιδίου SRY είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και αντιπροσωπεύει εξαιρετικά ακριβή στοιχεία ότι ένας αθλητής έχει βιώσει ανδρική σεξουαλική ανάπτυξη. Επιπλέον, η ΔΟΕ θεωρεί ότι ο έλεγχος του γονιδίου SRY μέσω σάλιου, δείγματος από το μάγουλο ή δείγματος αίματος είναι μη παρεμβατικός σε σύγκριση με άλλες πιθανές μεθόδους.

Οι αθλητές που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στο γονίδιο SRY πληρούν μόνιμα τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτής της πολιτικής για αγώνες στην κατηγορία γυναικών.

«Εκτός εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μια αρνητική ένδειξη είναι εσφαλμένη, αυτή θα είναι μια εξέταση που γίνεται μια φορά στη ζωή. Με τη σπάνια εξαίρεση των αθλητών με διάγνωση Συνδρόμου Πλήρους Ανευαισθησίας στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων διαφορών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs) που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές ή/και βελτιωτικές επιδράσεις της τεστοστερόνης, κανένας αθλητής με θετικό SRY δεν είναι επιλέξιμος για αγώνες στην κατηγορία γυναικών σε μια διοργάνωση της ΔΟΕ», διευκρινίζεται.

Οι αθλητές με θετικό SRY, συμπεριλαμβανομένων των τρανς XY και των αθλητών XY-DSD με ευαισθησία στα ανδρογόνα, συνεχίζουν να περιλαμβάνονται σε όλες τις άλλες ταξινομήσεις για τις οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, είναι επιλέξιμοι για οποιαδήποτε κατηγορία ανδρών, συμπεριλαμβανομένης μιας καθορισμένης θέσης ανδρών εντός οποιασδήποτε μικτής κατηγορίας και οποιασδήποτε ανοιχτής κατηγορίας ή σε αθλήματα και εκδηλώσεις που δεν ταξινομούν αθλητές ανά φύλο.

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη πολιτική, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υπογράμμισε: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από ιατρικούς εμπειρογνώμονες».

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

Και η Κίρστι Κόβεντρι συμπλήρωσε: «Κάθε αθλήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και οι αθλήτριες θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά στη ζωή τους. Πρέπει να υπάρχει σαφής εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία και διαθέσιμη συμβουλευτική, παράλληλα με εξειδικευμένες ιατρικές συμβουλές».

Η ομάδα εργασίας εξέτασε τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων από το 2021, και κατέληξε σε σαφή συναίνεση. Το ανδρικό φύλο παρέχει πλεονέκτημα απόδοσης σε όλα τα αθλήματα και τις εκδηλώσεις που βασίζονται στη δύναμη, την ισχύ και την αντοχή.

Για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και να προστατευθεί η ασφάλεια, ιδίως στα αθλήματα επαφής, η επιλεξιμότητα θα πρέπει επομένως να βασίζεται στο βιολογικό φύλο. Η ομάδα συμφώνησε επίσης ότι η πιο ακριβής και λιγότερο παρεμβατική μέθοδος που διατίθεται σήμερα.

Η πολιτική αυτή έχει αναπτυχθεί μέσω μιας αθλητοκεντρικής προσέγγισης που δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη σωματική και ψυχολογική υγεία και ευεξία, καθώς και στην ασφάλεια των αθλητών, με δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα.

Αυτή η πολιτική θα πρέπει να υιοθετείται από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες (ΔΟΕ) και άλλους αθλητικούς φορείς, όπως οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ), οι Εθνικές Ομοσπονδίες και οι Ηπειρωτικές Ενώσεις, κατά την άσκηση της ευθύνης τους για την εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας μόνο σε σχέση με τις διοργανώσεις της ΔΟΕ.

Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δηλώσεις της ΔΟΕ σχετικά με αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου για τη Δικαιοσύνη, την Ένταξη και την Μη Διάκριση Βάσει της Ταυτότητας Φύλου και των Διαφοροποιήσεων Φύλου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ