Η Αλια Άτκινσον έβαλε την Τζαμάικα στο… χάρτη της παγκόσμιας κολύμβησης. Σε ηλικία, όμως, 33 ετών ανακοίνωσε το τέλος της μεγάλης καριέρας της στις πισίνες.

Με συμμετοχή σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες, τέσσερις φορές πρωταθλήτρια κόσμου και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στην 25άρα πισίνα σε 50μ. και 100μ. πρόσθιο, η Αλία Άτκινσον ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ενεργό δράση, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Αμπου Ντάμπι.

Η Άτκινσον ξεκίνησε τη διεθνή καριέρα της από την Αθήνα και τους Ολυμπιακούς του 2004, όπου σε ηλικία 16 ετών συμμετείχε στα 100μ. πρόσθιο, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα στο Πεκίνο αγωνίστηκε στα 200μ. πρόσθιο. Το 2012 στο Λονδίνο πλησίασε το μετάλλιο, καθώς κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 100μ. πρόσθιο, ενώ ήταν φιναλίστ στο ίδιο αγώνισμα και το 2016 στο Ρίο. Στο Τόκιο κατέγραψε την πέμπτη Ολυμπιακή συμμετοχή της, αλλά αποκλείστηκε στον προκριματικό. Παράλληλα, κατέκτησε ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν, το 2015, σε 50μ. και 100μ. πρόσθιο αντίστοιχα.

Εκεί όμως που η Τζαμαϊκανή διέπρεψε, ήταν στην 25άρα πισίνα, όπου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στα 100μ. πρόσθιο σε τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις (2014, 2016, 2018), ενώ κατέκτησε το χρυσό και στα 50μ. πρόσθιο στη διοργάνωση της Χανγκζού, το 2018.

Συνολικά, η Ατκινσον κατέκτησε στην καριέρα της δέκα μετάλλια (τέσσερα χρυσά, τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα) σε Παγκόσμια 25άρας. Εχει στην κατοχή της το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. πρόσθιο με 28.56 από το 2018 και μοιράζεται την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στα 100μ. πρόσθιο (1:02.36) με τη Λιθουανή Ρούτα Μεϊλουτίτε.

Alia Atkinson 🇯🇲 has announced her retirement: The 5-time Olympian and 4-time breaststroke World Champion has ended her nearly two-decade-long swimming career. In 2014, she became the first black woman to win a World Championships in swimming.



Thank you 🖤💚💛 #TeamJamaica pic.twitter.com/b1D9AKSwlV