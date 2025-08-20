Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την τρίτη θέση με βολή στα 58,82 μέτρα στο Diamond League της Λωζάνης

Μέσα σε καταιγιστική βροχή στη Λωζάνη, η Ελίνα Τζένγκο είχε καλύτερη βολή στα 58,82 μέτρα και κατέκτησε την τρίτη θέση στον ακοντισμό του ελβετικού Diamond League.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες του αγώνα, η Ελίνα Τζένγκο είχε έγκυρες όλες τις προσπάθειές της, ξεκινώντας από τα 53,26 μέτρα και ολοκληρώνοντας με βολή στα 56,63 μέτρα, αλλά η καλύτερή της στιγμή ήρθε στην τρίτη προσπάθεια, όταν και έριξε το ακόντιό της στα 58,82 μέτρα, για την τρίτη θέση στο Diamond League της Λωζάνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πρώτη θέση πήρε Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία με κορυφαία βολή στα 63,02 μέτρα, με την Τζο Αν ντε Πλεσίς από τη Νότια Αφρική να μένει στη δεύτερη θέση, με 58,89 μέτρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε φετινό ρεκόρ στα 64,90 μέτρα.