Με αφορμή την υπόθεση του ανεμβολίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς, η εμβολιασμένη Νατάλια Βιχλιάντσεβα ξεσπάει, καθώς ήταν η πρώτη τενίστρια που δεν έγινε δεκτή από το Australian Open, καθώς έχει κάνει το εμβόλιο Sputnik.

Η Ρωσίδα τενίστρια, No. 151 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε ανακοινώσει ότι αποκλείστηκε από το Australian Open εξαιτίας του εμβολίου της για τον κορονοϊό.

Η 24χρονη Νατάλια Βιχλιάντσεβα έχει εμβολιαστεί με το Sputnik V, το οποίο δεν το αναγνωρίζει η Αυστραλία, με την WTA να της προτείνει να κάνει άλλο εμβόλιο για να αγωνιστεί στο Australian Open κι εκείνη να μην το δέχεται και να μένει εκτός διοργάνωσης.

Με αφορμή την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος είχε εξασφαλίσει από τους διοργανωτές ιατρική εξαίρεση, αν και ανεμβολίαστος, η Ρωσίδα ξέσπασε κατά των διοργανωτών, ζητώντας να της επιτραπεί η συμμετοχή και τονίζοντας ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι αθλητές πλην του Νο1 του κόσμου.

«Είμαι πολύ εκνευρισμένη από το γεγονός ότι δεν θα βρεθώ στην Αυστραλία φέτος, αν και είμαι εμβολιασμένη», δήλωσε αρχικά στο ITV News και συνέχισε:

«Θέλω απλά να μου δώσουν την ευκαιρία να αγωνιστώ. Μπορώ να περάσω από όσα τεστ χρειάζεται. Είμαι εμβολιασμένη και θα έπρεπε να μου δίνουν τη δυνατότητα να πάω στη Μελβούρνη. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες κάπου στοχευμένα, όμως βλέπω τις τελευταίες εξελίξεις με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Δεν θα σχολιάσω αν είναι σωστό να αγωνιστεί ή όχι, όμως θα πρέπει η Tennis Australia και η Κυβέρνηση της Αυστραλίας, να καταλάβει ότι είμαστε αθλητές.

Δεν είναι δίκαιο, να μην μπορούμε να αγωνιστούμε γιατί είμαστε ανεμβολίαστοι, ή είμαστε εμβολιασμένοι με εμβόλιο που δεν εγκρίνουν εκείνοι. Ζω στη Ρωσία, εμπιστεύτηκα το ρωσικό εμβόλιο, τι πάει να πει ότι δεν έχω το δικαίωμα να παίξω ;

Αυτή τη στιγμή κάνουν τα πάντα για να παίξει ο Νο1 τενίστας του κόσμου στο τουρνουά τους. Με τους υπόλοιπους τενίστες που δεν μπορούν να παίξουν, δεν ασχολήθηκε κανείς. Έκανα εμβόλιο και είμαι εκτός. Αδιανόητο».

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in 🇦🇺 but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events!🎾🦘 pic.twitter.com/l2UDmUmSF8