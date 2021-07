Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπλεε σε πελάγη ευτυχίας πάνω στο πούλμαν των Μπακς, με τον MVP των τελικών του NBA να πρωταγωνιστεί σ’ ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο.

Ο απόλυτος ηγέτης των Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, προπονήθηκε στις… βολές, κατά τη διάρκεια της παρέλασης των πρωταθλητών.

Περίμενε, μάλιστα, δέκα δευτερόλεπτα, προτού κάνει το σουτάκι του προς το κοινό, έχοντας για διάθεση για πλάκα. Ο Έλληνας φόργουορντ παίρνει πάντα τον… χρόνο του στις βολές στα παιχνίδια, σε σημείο που κάποιοι αντίπαλοι του μετρούσαν τα δευτερόλεπτα που έκανε για να εκτελέσει.

Δείτε το επικό βίντεο:

Giannis practicing his free throws at the parade



Even did the pause 💀 pic.twitter.com/WuIgUrNqvm