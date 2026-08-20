Η Ερμιόνη Γκίκα παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 6 Youth

Η Ερμιόνη Γκίκα παρέμεινε στον θρόνο της. Όπως το 2025 έτσι και το 2026 το χρυσό κορίτσι της ελληνικής ιστιοπλοΐας κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας ILCA 6 Youth που έγινε στο Άαρχους της Δανίας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και σε σύνολο 11 ιστιοδρομιών πήρε 9 πρώτες θέσεις(!), μια 8η και μια 7η. Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, η Ερμιόνη Γκίκα ήταν στην κορυφή και σε μια ακόμη πολύ μεγάλη διοργάνωση απέδειξε ότι με το σπαθί της είναι στην κατηγορία της η κορυφαία ιστιοπλόος του κόσμου.

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Η Γκίκα ξεκίνησε ως φαβορί των 122 σκαφών και δικαιολόγησε τον τίτλο της που ήταν ο 15ος σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

«Ένιωσα πολύ άνετα στο σκάφος και δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άνεμο», δήλωσε η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2026 και πρόσθεσε: «Αισθανόμουν δυνατή σωματικά και ψυχικά και δικαιώθηκα για την τακτική που ακολούθησα».

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες στον ίδιο θαλάσσιο στίβο η Ελένη Τριάντου είχε κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο στα ΙLCA 4. Νταμπλ, δηλαδή, για την Ελλάδα!

Στα U17 η Καλλιόπη Γκαρή τερμάτισε 12η και η Μικαέλα Μελανίτη 15η.