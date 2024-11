Η Εθνική Ελλάδας υποχώρησε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη μετά την απόφαση για το Ρουμανία – Κόσοβο

Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε το πρωί της Τετάρτης (20/11/2024) στην 38η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα έχασε μία θέση.

Η εξαιρετική πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League έφερε και τη βαθμολογική άνοδο της γαλανόλευκης στην παγκόσμια κατάταξη.

Νωρίτερα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε στην 38η θέση, ωστόσο η κατάταξη άλλαξε και πάλι.

Η απόφαση της UEFA να κατακυρώσει το παιχνίδι με το Κόσοβο που διακόπηκε στο φινάλε υπέρ της Ρουμανίας, έφερε την άνοδο πέντε θέσεων στο ranking για την ομάδα του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

❗️UPDATE after 🇷🇴 got a 3-0 win over 🇽🇰



Biggest improvement in🆕 Nov 2024 FIFA ranking (UEFA teams only):



+7 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO 🆙 51 to 44

+5 🇷🇴 ROU 🆙 43 to 38

+5 🇳🇴 NOR 🆙 48 to 43

+5 🇮🇱 ISR 🆙 81 to 76

+3 🇬🇷 GRE🆙 42 to 39

+3 🇨🇿 CZE 🆙 45 to 42

+3 🇮🇪 IRL 🆙 63 to 60