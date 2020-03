Σε διαπραγματεύσεις με την εθνική Σλοβενίας βρίσκεται ο Δημήτρης Ιτούδης, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι ο εκλεκτός της σλοβένικης Ομοσπονδίας μπάσκετ ώστε να αναλάβει την εθνική ομάδα. Ο Έλληνας τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως το καλοκαίρι του 2021, αλλά αυτό δε φαίνεται να απασχολεί τους Σλοβένους όπως αναφέρουν Μέσα της χώρας αλλά και δημοσίευμα της ισπανικής “Mundo Deportivo”.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμφωνία, αλλά εφόσον γίνει αυτό, ο πρώτος μεγάλος στόχος θα είναι το Προολυμπιακό Τουρνουά, όπου οι Σλοβένοι έχουν κληρωθεί με τη Λιθουανία, τη Νότια Κορέα, τη Βενεζουέλα, την Πολωνία και την Αγκόλα.

Slovenian basketball federation @kzs_si confirms talks with CSKA coach Dimitris Itoudis, however, no final agreement so far.