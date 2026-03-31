Η Εθνικής Ελπίδων έπεσε στη δεύτερη θέση του ομίλου μετά την ήττα από τη Γερμανία στα προκριματικά του Euro 2027

Η Εθνική Ελπίδων έχασε 0-2 από την Γερμανία στη Λεωφόρο και έπεσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των προκριματικών του Euro 2027.

Το πιο δυσάρεστο από την ήττα της Εθνικής Ελπίδων από την αντίστοιχη ομάδα της Γερμανίας είναι ότι δεν υπερτερεί στην ισοβαθμία πλέον και θα πρέπει να μαζέψει περισσότερους βαθμούς στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν για να πάρει την απευθείας πρόκριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα έχει τις πιθανότητές της για να προκριθεί στα τελικά και ως δεύτερη, είτε ως η καλύτερη μεταξύ των δεύτερων είτε μέσω των playoffs.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

Γερμανία 18 (22-4)

Ελλάδα 18 (21-4)

Βόρεια Ιρλανδία 10 (8-11)

Γεωργία 9 (12-9)

Λετονία 5 (4-12)

Μάλτα 0 (1-28)

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια (head-to-head)

2. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια

3. Γκολ που σημείωσαν στα μεταξύ τους παιχνίδια

4. Αν περισσότερες από δύο ομάδες ισοβαθμούν και, αφού εφαρμοστούν τα παραπάνω, κάποιες παραμένουν ισόβαθμες, τότε επαναλαμβάνονται τα κριτήρια 1-3 μόνο γι’ αυτές τις ομάδες

5. Διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

6. Γκολ που σημείωσαν σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

7. Εκτός έδρας γκολ σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

8. Νίκες σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

9. Εκτός έδρας νίκες σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

10. Βαθμολογία Fair Play (-1 πόντος για κάθε κίτρινη, -3 πόντοι για κόκκινη που προήλθε από δεύτερη κίτρινη, -4 πόντοι για απευθείας κόκκινη, -5 κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη κάρτα)

11. Θέση στο ranking της UEFA που χρησιμοποιήθηκε για την κλήρωση των ομίλων