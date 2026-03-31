Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Η Εθνική Ελπίδων ηττήθηκε μέσα στη Λεωφόρο και τα «πάντσερ» απέκτησαν πλεονέκτημα πρωτιάς

Η Εθνική Ελπίδων δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γερμανία. Η Ελλάδα ηττήθηκε με 2-0 στη Λεωφόρο, με τα “πάντσερ” την πιάνουν στην κορυφή του προκριματικού ομίλου για το Euro 2027 και να έχουν πλέον και το… πάνω χέρι στην ισοβαθμία για την πρωτιά στο γκρουπ. Μεγάλες επεμβάσεις ο Μπότης.

Η Εθνική Ελπίδων είχε αρκετά καλά διαστήματα, χωρίς να έχει πολλές σημαντικές ευκαιρίες. Η Γερμανία ήταν αποτελεσματική, σκόραρε από δυο στατικές φάσεις και υποχρέωσε την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη στην πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Euro 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Γερμανοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή -στην ισοβαθμία- στην πρώτη θέση και αν κάνουν το 3/3 στα υπόλοιπα ματς, θα πάρουν και την πρόκριση. Πλέον η πρωτιά δεν εξαρτάται από την γαλανόλευκη, η οποία πρέπει να ψάξει για 9 βαθμούς στα 3 τελευταία ματς ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση της καλύτερης δεύτερης όλων των ομίλων για την απευθείας πρόκριση στο Euro 2027.

Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Το live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναμέτρηση…

Η Γερμανία προσπάθησε να έχει την κατοχή της μπάλας και παράλληλα να πιέσει ψηλά την Εθνική Ελπίδων. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν και την πρώτη αξιόλογη στιγμή στο ματς (10′). Από μια λάθος μεταβίβαση του Καλογερόπουλου, ο Κάντε έπιασε το μακρινό σουτ από τον άξονα, αλλά ο Μπότης έδιωξε δύσκολα. Ένα λεπτό μετά, ήρθε το 0-1. Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Μπίσχοφ και αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει την μπάλα, ο Ελ Μάλα πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε το γυριστό πλασέ και σκόραρε.

Η Εθνική Ελπίδων προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, παίζοντας πιο γρήγορα και στέλνοντας αρκετά την μπάλα στις πτέρυγες, με τον Καλοσκάμη να παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες. Από φάση που κέρδισε φάουλ στο 17′ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή της Ελλάδας στο ματς. Ο Κοντούρης το εκτέλεσε, ο Καλογερόπουλος έπιασε το γυριστό σουτ στο πρώτο δοκάρι αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Η Γαλανόλευκη είχε κάποια καλά σουτ στη συνέχεια, που δεν ανησύχησαν τον Μπάκχαους.

Η ανωτερότητα της Εθνικής Ελπίδων δεν ήταν τέτοια, που θα “λύγιζε” τη Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως, τα “πάντσερ” είδαν στο 43′ τον Μπότη να κάνει σπουδαία επέμβαση σε φαλτσαριστό σουτ του Κεμίρ.

Η Εθνική Ελπίδων μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας με σχετική ευκολία στα αντίπαλα καρέ. Όλα αυτά μέχρι το 60′, με τη Γερμανία να γίνεται και πάλι επιθετική και να βλέπει τον Μπότη να διώχνει τα σουτ των Μπίσοφ και Ελ Μάλα. Ο προπονητής της γαλανόλευκης προχώρησε σε αλλαγές, με τους Κωστούλα και Μπρέγκου να μπαίνουν στο 69′ και δυο λεπτά να συνεργάζονται για την κορυφαία ευκαιρία της Ελλάδας στο ματς. Ο Κωστούλας έκλεψε, τροφοδότησε τον Μπρέγκου, αλλά το σουτ του δεύτερου σχεδόν από τη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπάκχαους.

Η Γερμανία όμως ήταν αυτή που έφτασε στο 0-2. Μετά από εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά στο 73′, ο Κοντούρης προσπάθησε να διώξει, με τον Καντέ να πιάνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Έχοντας πλέον ιδανική ψυχολογία, η Γερμανία πίεσε και για τρίτο γκολ. Στο 78′ ο Κάντε έκανε συρτό γύρισμα από τα δεξιά, οΤρεσόλντι έπιασε το πλασέ και έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Η εθνική συνέχισε τις αλλαγές, ο Ράλλης πέρασε στο 79′ στο ματς στη θέση του Κοντούρη και στο 82′ έχασε τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει. Από γύρισμα του Μπάμπη Κωστούλα, έπιασε το πλασέ στην κίνηση, αλλά ο Μπάκχαους έδιωξε δύσκολα.

Η Γερμανία ανέβασε και πάλι “στροφές” στο φινάλε και στο 90+1′ είδε τον Ιμπραΐμοβιτς να πιάνει ένα διαγώνιο σουτ και τον Μπότη να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να διώχνει με το ένα χέρι.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ: Μπότης, Φίλων (70′ Κωστούλας), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας (70′ Μπρέγκου), Κοντούρης (79΄ Ράλλης), Γκούμας, Καλοσκάμης, Κωστούλας, Κούτσιας (56′ Τσαντίλας)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπάκχαους, Γκέχτερ (45+1′ Μοργκάλα), Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ (74′ Ρότε), Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Κομούρ, Ελ Μάλα (74′ Ιμπραχίμοβιτς), Καντέ (87′ Πεϊτσίνοβιτς), Τρεσόλντι (87′ Βάιπερ)

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

Γερμανία 18 (22-4)

Ελλάδα 18 (21-4)

Βόρεια Ιρλανδία 10 (8-11)

Γεωργία 9 (12-9)

Λετονία 5 (4-12)

Μάλτα 0 (1-28)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

Ελλάδα – Μάλτα 5-0

Ελλάδα – Γερμανία 0-2

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα