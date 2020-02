Τη λάμψη των Όσκαρ φαίνεται πως ζήλεψαν στη Euroleague γι’ αυτό και οι άνθρωποί της ετοίμασαν μία σειρά από δικές τους προτάσεις για τη φετινή τελετή.

Σε ρυθμούς Όσκαρ κινείται και η Euroleague, ενόψει της αποψινής (9/2) τελετής απονομής. Η διοργανώτρια αρχή έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, παρουσιάζοντας τη δική οπτική για το ποιες ταινίες θα μπορούσαν να έχουν προταθεί.

Ο Μάικ Τζέιμς σε ρόλο Τζόκερ, το Ford vs Ferrari γίνεται… Ολυμπιακός vs Ζενίτ, ενώ την τιμητική τους έχουν ακόμα o Πόλεμος των άστρων, με τον Σκάιγουόκερ να γίνεται… Γουόκαπ και πάει λέγοντας…

Following #Oscars2020 tonight?



Here are our picks…🏆#GameON pic.twitter.com/GTeMlrTYEi