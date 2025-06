Η Euroleague θυμήθηκε το μυθικό ανάποδο κάρφωμα του Παπανικολάου και ο Φουρνιέ τρόλαρε τον αρχηγό του Ολυμπιακού

Η Euroleague έκανε μια από τις… retro αναδρομές της και θυμήθηκε μια εντυπωσιακή στιγμή από την καριέρα του Κώστα Παπανικολάου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το τρομερό ανάποδο κάρφωμά του απέναντι στη Σιένα, τη σεζόν 2011-12.

Η Euroleague δημοσίευσε στα social media το μυθικό ανάποδο κάρφωμα του Κώστα Παπανικολάου -από ασίστ του Έισι Λο- με τον νεαρό τότε παίκτη του Ολυμπιακού να σηκώνει το ΣΕΦ στο… πόδι!

Ανασύροντας τη φάση από το αρχείο της, η Euroleague έθεσε το ερώτημα: «Μήπως πρόκειται για το δυσκολότερο ανάποδο κάρφωμα που έχουμε δει ποτέ στη διοργάνωση;»

Μια από τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε αυτή την ανάρτηση, ήταν αυτή του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος είχε ξεκάθαρη διάθεση για χαβαλέ και τρολάρισμα.

He tried the same dunk in practice this year and he almost broke his backhttps://t.co/RIY3ZecPzX