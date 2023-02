Ιστορία έγραψε σήμερα (19.02.2023) στον στίβο η Φέμκε Μπολ, κάνοντας συγκλονιστική επίδοση στα 400 μέτρα και «διαλύοντας» ένα «στοιχειωμένο» παγκόσμιο ρεκόρ!

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400 μέτρα, κατέρριψε ένα από τα μακροβιότερα παγκόσμια ρεκόρ τη δεύτερη μέρα του ολλανδικού πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Άπελντορν.

Με μια εξωπραγματική επίδοση, η Μπολ σταμάτησε το ρολόι στα 400 μέτρα στα 49.26 για να σπάσει το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 49.59, το οποίο είχε σημειώσει η Γιαρμίλα Κρατοτσβίλοβα το μακρινό 1982, περίπου 18 χρόνια πριν γεννηθεί η σημερινή του κάτοχος!

«Ήλπιζα για 49.5 εδώ, αλλά 49.26. Πραγματικά δεν έχω λόγια γι’ αυτό», είπε εκστασιασμένη η Μπολ στα ολλανδικά ΜΜΕ μετά το κατόρθωμά της, προσθέτοντας: «Είναι το πρώτο μου παγκόσμιο ρεκόρ σε πραγματική απόσταση. Θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο γρήγορο; Αυτός ήταν σχεδόν ένας τέλειος αγώνας».

