Αθλητικά

Η Φενέρμπαχτσε θα αποσύρει τη φανέλα του Ιμπραήμ Κουτλουάι πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Φενέρμπαχτσε θα αποσύρει φανέλα κάποιου παίκτη της
Η Φενέρμπαχτσε θα αποσύρει τη φανέλα του Ιμπραήμ Κουτλουάι πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε και του Παναθηναϊκού.

Στο πάνθεον της Φενέρμπαχτσε θα περάσει το βράδυ της Τρίτης (16/12) ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, με την τουρκική ομάδα να αποσύρει τη φανέλα του πριν το τζάμπολ του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο παλαίμαχος Τούρκος μπασκετμπολίστας αγωνίστηκε από το 1991 έως το 1999 κι από το 2006 έως και το 2007 με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Η επιλογή του συγκεκριμένου αγώνα δεν ήταν τυχαία, αφού ο Κουτλουάι, είχε κατακτήσει τον τίτλο της Euroleague με τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια.

Να σημειωθεί ότι ο παλαίμαχος γκαρντ θα γίνει ο τρίτος παίκτης που τιμάει η Φενέρμπαχτσε με την απόσυρση της φανέλας του, μετά τους Μιρσάντ Τουρκσάν και Ομέρ Ονάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
108
83
83
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo