Η Φενέρμπαχτσε θα αποσύρει τη φανέλα του Ιμπραήμ Κουτλουάι πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε και του Παναθηναϊκού.

Στο πάνθεον της Φενέρμπαχτσε θα περάσει το βράδυ της Τρίτης (16/12) ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, με την τουρκική ομάδα να αποσύρει τη φανέλα του πριν το τζάμπολ του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο παλαίμαχος Τούρκος μπασκετμπολίστας αγωνίστηκε από το 1991 έως το 1999 κι από το 2006 έως και το 2007 με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Türk basketbolunun lokomotifi, sahip olduğu Sarı Miras ile Avrupa basketbolunun en değerli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, köklü tarihinin en özel isimlerinden birini bugün onurlandırıyor.



Fenerbahçe altyapısından yetişen; Çubuklu formayı yıllar boyunca… pic.twitter.com/ZGx60fpS1K — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 16, 2025

Η επιλογή του συγκεκριμένου αγώνα δεν ήταν τυχαία, αφού ο Κουτλουάι, είχε κατακτήσει τον τίτλο της Euroleague με τον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια.

Να σημειωθεί ότι ο παλαίμαχος γκαρντ θα γίνει ο τρίτος παίκτης που τιμάει η Φενέρμπαχτσε με την απόσυρση της φανέλας του, μετά τους Μιρσάντ Τουρκσάν και Ομέρ Ονάν.