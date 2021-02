Η Φένλο άλλαξε «επίπεδο» στην ανακοίνωση του Δώνη με «Φραγκοσυριανή» (video)

Αρκετές φορές, όταν μια ομάδα από το εξωτερικό κάνει δικό της έναν Έλληνα παίκτη, συνδυάζει την ανακοίνωση του με… ήχους ελληνικής μουσικής και συγκεκριμένα, με συρτάκι. Η Φένλο όμως έκανε τη διαφορά, παρουσιάζοντας την απόκτηση του Τάσου Δώνη.

Η Φένλο «ψήφισε» και πάλι ελληνικά, αφού μετά τους Γιώργο ΓΦιακκουμάκη και Χρήστο Δώνη, έκανε δικό της και τον αδερφό του δεύτερου, Τάσο.

Ο 24χρονος λληνας διεθνής επιθετικός αποκτήθηκε από τους Ολλανδούς ως δανεικός από την Ρεμς, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το βίντεο με το οποίο η Φένλο ανακοίνωσε την… άφιξη του Δώνη, εμφανίζεται αρχικά ο Χρήστος Δώνης, για να έρθει ο Τάσος, να τον «βγάλει από τη μέση» και να πει ότι πλέον αποκτήθηκε ο πραγματικός (Α)Donis. Το συγκεκριμένο βίντεο είχε σαν μουσικό «χαλί» τη «Φραγκοσυριανή».

Now we have the real (A)donis. 😉🇬🇷#WelkomAdonis pic.twitter.com/7KeHyTIwz5