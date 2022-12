Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λεμπρόν Τζέιμς έχουν μία εξαιρετική σχέση, με τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς να αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία τον “Βασιλιά” του NBA.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λεμπρόν Τζέιμς συγκρούστηκαν στο Μιλγουόκι, με τους Λέικερς να φεύγουν νικητές από την έδρα των Μπακς, έπειτα από μία επική μάχη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση (40π.), αλλά δεν απέτρεψε την ήττα των Μπακς. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να δείξει και πάλι πόσο σέβεται τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο “Greek Freak” ανέβασε μία κοινή φωτογραφία των δυο τους μετά το παιχνίδι, γράφοντας: “Απόλαυσε την στιγμή. Είνα πάντα ωραίο να παίζεις κόντρα στους καλύτερους. Ας ξαναμπούμε σε σειρά”.

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Embrace the moment. It’s always great playing against the best. Let’s get back on track. 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/SCdLObkEa2