Λίγες ώρες μετά το φινάλε του τελικού του Australian Open και λίγο πριν ετοιμάσει βαλίτσες για Ισπανία, ο Ράφα Ναδάλ πήγε βόλτα στη Μελβούρνη και φωτογραφήθηκε με την κούπα.

Ο θρυλικός Ισπανός τενίστας έκανε παραδοσιακή φωτογράφιση του πρωταθλητή, φορώντας μπλουζάκι Rafa 21 και με τον “Norman” στα χέρια του.

Το χαμόγελο της ευτυχίας ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του Ράφα Ναδάλ, ο οποίος έχει πλέον τους περισσότερους (21) Grand Slam τίτλους στην ιστορία του τένις, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Ρότζερ Φέντερερ.

The happiest man in Melbourne 😁🏆 @RafaelNadal x Norman on tour 🙌 #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/6aDOOHKeGE