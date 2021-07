Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από την εθνική Γερμανίας στα social media, ο αμυντικός Τζόρνταν Τορουναρίγκα φέρεται να δέχθηκε ρατσιστική επίθεση, στην αναμέτρηση με την Ονδούρα.

Η ανδρική Ολυμπιακή ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, πέντε λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής φιλικής αναμέτρησής της με την Ονδούρα στην πόλη Ουακαγιάμα της Ιπαωνίας, καθώς ο αμυντικός Τζόρνταν Τορουναρίγκα φέρεται να δέχθηκε ρατσιστική επίθεση.

Germany’s men’s Olympics football team left the pitch five minutes before the end of a warm-up match against Honduras after one of their players, Hertha Berlin defender Jordan Torunarigha, was allegedly racially abused. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 17, 2021

Οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας της Ονδούρας δήλωσαν ότι ήταν μια παρεξήγηση. Η αναμέτρηση (διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών σε τρεις ημίωρες περιόδους), ήταν ισόπαλη 1-1 τη στιγμή του συμβάντος.

«Το παιχνίδι τελείωσε πέντε λεπτά νωρίτερα με το σκορ στο 1-1. Οι παίκτες της Γερμανίας έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο αφού ο Τζόρνταν Τορουναρίγκα δέχθηκε ρατσιστική επίθεση» αναφέρει σχετικό «τιτίβισμα» στο λογαριασμό της εθνικής Γερμανίας στο Twitter.

ℹ️ The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9 — Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2021

Σε άλλη ανάρτηση, «φιλοξενείται» δήλωση του προπονητή της Ολυμπιακής ομάδας της Γερμανίας και παλαίμαχου διεθνούς επιθετικού, Στέφαν Κουντς, ο οποίος προσθέτει: «Όταν ένας από τους παίκτες μας δέχεται ρατσιστική επίθεση, το να συνεχίσουμε τον αγώνα δεν είναι επιλογή».