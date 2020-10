Η Γιουνάιτεντ απέκτησε Καβάνι! Ένας “Ματαντόρ” στο Μάντσεστερ

Δυνατό… φίνις για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μετεγγραφική περίοδο. Η ομάδα του Σόλσκιερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Έντισον Καβάνι.

Έστω και στο φινάλε της περιόδου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να ολοκληρώσει μια ηχηρή μετεγγραφή. Ο Έντισον Καβλανι αποτελεί με κάθε επισημότητα το τελευταίο μέλος της ομάδας του Σόλσκιερ.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” ανακοίνωσαν την απόκτηση του Καβάνι, με τον Ουρουγουανό επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο για 1+1 χρόνο, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν πριν από λίγο καιρό.

Από το 2007, όταν και… εμφανίστηκε στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Καβάνι έχει σημειώσει 341 γκολ σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε, κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στη Serie A (Νάπολι) και τη Ligue 1 (Παρί), ενώ “μετράει” 35 γκολ σε επίπεδο Champions League.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο, οπότε είναι πραγματική τιμή για μένα να είμαι εδώ. Δούλεψα πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια που ήμουν ελεύθερος και αισθάνομαι πρόθυμος να ανταγωνιστώ και να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο “Ματαντόρ”.

🐂 El Matador has arrived.



Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! 🏟#MUFC